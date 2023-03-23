شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ الحناوى يخضع لاختبار طبى فn غزل المحلة لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع معاذ الحناوى، مدافع فريق غزل المحلة، لاختبار طبى تحت إشراف الطبيب خالد الجميزى عقب تعرضه للإصابة في مباراة الإسماعيلى بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتى غادر على إثرها أرضية الملعب.

وكان فريق غزل المحلة ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب تعرضه للهزيمة بركلات الجزاء 7 / 6 أمام الإسماعيلى فى دور الـ16 من عمر البطولة، وانتهاء المباراة في التوقيت الأصلى بهدف لكل منهم.

ويستعد فريق غزل المحلة الآن لملاقة نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجارى و تقام على ستاد المحلة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و التعادل في 6 مباريات الهزيمة في 8 مباريات.