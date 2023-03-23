شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لـ" محمد أبو جبل " فى البنك الأهلى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى تدريبات منفردة و ذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة استعدادا لخوض مباراة الزمالك ضمن مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .
ويسعى محمد أبو جبل نحو عدم تفاقم الإصابة و الحفاظ على مستواه خلال المرحلة المقبلة لاحتياج الفريق لمجهوداته في مباريات القادمة .
ومن جانب أخر استقر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى، علي الدفع بباسم مرسي لاعب الفريق أساسياً في خط الهجوم ، أمام الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى وتقام على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءاً.
ومن المنتظر، أن يواجه الفريق الفائز في الدور الربع النهائي للبطولة ، الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.
ويسعى لاعبو البنك الأهلى للمنافسة على لقب بطولة كأس الرابطة هذا الموسم و استغلال الحالة المعنوية عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز الممتاز .