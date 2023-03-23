شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لـ" محمد أبو جبل " فى البنك الأهلى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى تدريبات منفردة و ذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة استعدادا لخوض مباراة الزمالك ضمن مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويسعى محمد أبو جبل نحو عدم تفاقم الإصابة و الحفاظ على مستواه خلال المرحلة المقبلة لاحتياج الفريق لمجهوداته في مباريات القادمة .

ومن جانب أخر استقر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى، علي الدفع بباسم مرسي لاعب الفريق أساسياً في خط الهجوم ، أمام الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى وتقام على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءاً.

ومن المنتظر، أن يواجه الفريق الفائز في الدور الربع النهائي للبطولة ، الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

وقرر مسئولي البنك الاهلى رصد مكافآة خاصة للاعبين و ذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويسعى لاعبو البنك الأهلى للمنافسة على لقب بطولة كأس الرابطة هذا الموسم و استغلال الحالة المعنوية عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز الممتاز .