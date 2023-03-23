شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف نهائى الدورة المجمعة لدورى سيدات السلة صعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة إقامة نهائي الدورى المجمعة الثانية صعود لسيدات السلة ب فى صالة ستاد القاهرة فى الفترة من 27 مارس وحتى 1 أبريل.

ويشارك فيها فرق الترام و دجلة والتوفيقية والغابة والاولمبى وحدائق الأهرام.

أعلنت لجنة مسابقات كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن ترتيب جدول دورى سيدات السلة، للمراكز من الأول للثامن، والتى يتصدرها فريق الأهلى .

ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن سبورتنج الذى تصدر الترتيب خلال الفترة الماضية، برصيد 21 نقطة

ويحل الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 19 نقطة ، والاتحاد السكندرى رابعا 18 نقطة، ثم سموحة 16 نقطة فى المركز الخامس، ثم الطيران فى المركز السادس برصيد 13 نقطة ، والبنك الاهلى 13 نقطة