شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: أهدرنا الكثير من الفرص أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الأولمبي المصري، عن الفوز على زامبيا، اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أهدرنا الكثير من الفرص أمام زامبيا، ونحتاج للعمل كثيرا على التسجيل في الشباك من أجل استغلال هذه الفرص".



وأضاف: "أود توجيه الشكر إلى كل من حضر المباراة لمتابعة المنتخب الأولمبي، مازال لدينا شوط ثان هناك في زامبيا، وأتمنى الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية".

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".