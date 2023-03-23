شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: الفوز على زامبيا مستحق واحلم بصناعة جيل فرحة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن ارتياحه للفوز المستحق الذى حققه احفاد الفراعنة على زامبيا بهدفين دون رد اليوم باستاد الدفاع الجوي فى ذهاب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وتابع ميكالى : حققنا فوزا ضروريا ومهما ومستحقا على منافس صعب وعنيد يدافع فقط ولكن كثرة الضغط المصري اخترق دفاعات زامبيا وأحرز هدفين من جمل متفق عليها وكان بإمكاننا إحراز أهداف كثيرة خاصة فى الشوط الأول الذى شهد ضياع فرص بالجملة ربما لاستعجال لاعبينا التسجيل والفوز ..هناك بعض الأخطاء الفردية وهى أمور واردة فى كرة القدم ولكن يبقي الشكل العام لصالح مصر اداء ونتيجة ، نجحنا فى المهمة الأولى بالقاهرة ولدينا شوط آخر فى زامبيا .

ويضيف ميكالى : انا على يقين بأن الشعب المصري صفوف بكرة القدم تماما مثل البرازيليين وانا ابذل قصاري جهدى مع منظومة متكاملة فنيا وإدارية وطبيا من أجل الوصول إلى الشكل الذى يرضي الجمهور ، نعم إن لم بصناعة جيل فرحة للمصريين ولكن ذلك يتطلب مننا جميعا العمل ثم العمل ولا شئ غيره .

وحقق المنتخب الأوليمبي تحت قيادة ميكالى المدير الفنى للمنتخب والفائز بذهبية ريو دي جانيرو مع البرازيل الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين اخرزهما ابراهيم عادل وأجيويرو واقترب بقوة من التأهل للبطولة المجمعة ، والمعروف عن ميكالى بأن مدرب لا يعرف الهزيمة ولا يقهر حيث حقق مع المنتخب الأوليمبي المصري نتائج إيجابية حتى الآن وديا ورسمي حيث تأهل على حساب إسواتيني بالفوز بهدف نظيف فى مجموع المباراتين وسبق له الفوز وديا على بنين بهدف والمغرب مرتين ٣ / ٢ و٢ / ١ فى معسكره بالمغرب وهزم والجابون ٣ / صفر والسودان ١ / صفر .