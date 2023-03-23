شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: سنفوز على زامبيا في العودة.. وزيارة صلاح لها أثر إيجابى على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بعد الفوز على زامبيا، مشددا على أنه سيلعب من أجل الانتصار في مباراة العودة، قائلا: "البداية اليوم لم تكن جيدة وكان لنا بعض الأخطاء في التمرير وجعلنا المباراة أسهل عليهم".

وأضاف ميكالى في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "كنا نعرف جيدا أن منتخب زامبيا قوي وكان يجب أن نصارع لنقدم مباراة جيدة والمهم بالنسبة لنا كان عدم استقبال الأهداف ثم التسجيل، وأهدرنا بعض الفرص ولا يزال لدي أمل أن نحقق الفوز في مباراة العودة".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبى "نعرف أن هناك بعض الأمور التي يجب أن تتحسن في المنتخب وهذا أمر طبيعي، وأقول للجمهور إن منتخب مصر سيظل يقاتل ويبذل أقوى جهد لتحقيق الفوز وإسعادهم".

وختم ميكالى: "محمد صلاح بالنسبة لمصر قيمة كبيرة جدا في الرياضة وكرة القدم ومعروف في العالم كله بمستواه وأخلاقه، وزيارته لمعسكر المنتخب الأولمبي كانت جميلة ولها أثر على اللاعبين والكل سعيد بها، من يعرف في المستقبل إذا تأهل منتخب مصر للأولمبياد قد يلعب معنا محمد صلاح".

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".