شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب عصر غداً الخميس أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وكان الفريق الأبيض استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
في سياق مختلف أنهى أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.
وتفاوض أمير مرتضى مع المدير الفني البرتغالي بشأن مستحقاته لدى النادي، وتنازل جوسفالدو فيريرا عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.
ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.