شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب عصر غداً الخميس أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه غدا الخميس الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، في الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة .

وكان الفريق الأبيض استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف أنهى أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتفاوض أمير مرتضى مع المدير الفني البرتغالي بشأن مستحقاته لدى النادي، وتنازل جوسفالدو فيريرا عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.