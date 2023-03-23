شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يرفض منح لاعبى البنك الأهلى راحة من التدريبات بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى منح لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية خلال اول أيام شهر رمضان المبارك وذلك بسبب الاستعدادات لمواجهة الزمالك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ومن المقرر أن يخوض لاعبى الفريق التدريبات فى تمام الساعة الرابعة عصرا قبل الافطار .

وكان استقر اليوناني بابا فاسيليو علي الدفع بباسم مرسي لاعب الفريق أساسياً في خط الهجوم ، أمام الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى وتقام على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءاً.

ومن المنتظر، أن يواجه الفريق الفائز في الدور الربع النهائي للبطولة ، الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

وقرر مسئولي البنك الاهلى رصد مكافآة خاصة للاعبين و ذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويسعى لاعبو البنك الأهلى للمنافسة على لقب بطولة كأس الرابطة هذا الموسم و استغلال الحالة المعنوية عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز الممتاز .