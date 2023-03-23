شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: المنتخب الأولمبي حقق الهدف بالقاهرة ولدينا شوط ثانى فى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن ارتياحه لفوز المنتخب بهدفين نظيفين على زامبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم فى ذهاب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتابع بركات: "لعبنا مباراة جيدة فى مجملها وحققنا الهدف منها فى القاهرة وهو الفوز النظيف دون اهتزاز شباكنا وهذه نقاط إيجابية، وكان من الممكن ان نضاعف النتيجة ولكننا اهدرنا فرصا كثيرة، بشكل عام لاعبونا كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا مباراة طيبة".

وواصل بركات: "اللاعبون لديهم مهمة فى غاية الأهمية فى زامبيا لأن مباراة العودة بمثابة الشوط الثاني للجولة الحاسمة، لدينا طموح كبير فى تجاوز زامبيا من بوابة الكبار والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية ومواصلة المسيرة نحو الحلم الأوليمبي الجميل الذى ينتظر هذا الجيل".

وأنهى تصريحاته: "مبروك للجهاز الفنى واللاعبين وكل أفراد منظومة المنتخب الأوليمبي وننتظر تأكيد الحسم والتأهل فى زامبيا ..نمتلك جيلا واعدا تم تكوينه فى فترة وجيزة ومع ذلك يقدم عروضا راقية ورائعة ويتطور سريعا".

حقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".