شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يحاول كسر التعادل السلبى أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من بداية مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الزامبي، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ولا زال التعادل السلبي سيد الموقف، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاءت أخطر المحاولات من عرضية إبراهيم عادل من جهة اليسار قابلها مصطفى سعد بتسديدة على الطاير من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس من يسار مرماه.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".

وتضم قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا وتضم في حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة" ، خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد، إياد العسقلاني، وخط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف، الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.

كانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.

وكان استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

يذكر أن الجيل السابق لمصر نجح فى بلوغ أولمبياد طوكيو الماضية، قبل أن يودع من الدور ربع النهائى على يد صاحب الميدالية الذهبية، منتخب البرازيل