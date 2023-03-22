الألماني مسعود أوزيل يعتزل كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النجم الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل اعتزال كرة القدم بشكل فوري.

وقرر أوزيل (34عاما) الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 إنهاء مسيرته الحافلة أمس، وقال في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي «بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي بشكل فوري من كرة القدم الاحترافية»، مضيفا «كان لي الشرف أن أكون لاعب كرة قدم محترف 17 عاما وممتن للغاية لهذه الفرصة».

وأشار «لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة تعرضت أيضا لبعض الإصابات، أصبح من الواضح بشكل أكبر أنه حان وقت مغادرة المحطة الكبيرة لكرة القدم».

وجاءت أخر تجربة لأوزيل صاحب الأصول التركية، مع نادي إسطنبول باشاك شهير، ونفت إدارة النادي الشهر الماضي أن يكون اللاعب الألماني في طريقه للاعتزال.

وبدأ أوزيل مسيرته في البوندسليجا عبر بوابة شالكه في 2006 ثم قضى عامين مع فيردر بريمن لكنه رحل في 2010 إلى ريال مدريد الإسباني وبعدها قضى ثمانية أعوام في صفوف أرسنال الإنجليزي بين عامي 2013 و2021 لينتقل بعدها إلى فناربخشة، قبل أن ينضم إلى باشاك شهير الصيف الماضي.

وأوضح أوزيل «كانت رحلة مذهلة مليئة باللحظات والمشاعر التي لا تنسى، أود أن أشكر أنديتي، شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفناربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين ساندوني، إضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقائي».

وأضاف «شكر خاص لأفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، لقد كانوا جزءا من رحلتي منذ اليوم الأول، ومنحوني الكثير من الحب والدعم، خلال الأوقات الجيدة والسيئة».

ولم يتطرق أوزيل في بيانه إلى المنتخب الألماني الذي لعب في صفوفه بين عامي 2009 و2018 وتوج معه بلقب مونديال البرازيل .2014

وكان أوزيل اعتزل اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا بعد خوضه 92 مباراة دولية، وذلك عقب الخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، حيث تزامن ذلك مع تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه بجانب التقاط صورة له رفقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

مسيرة مسعود أوزيل:

