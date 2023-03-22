سطوة الطليان ترعب إنجلترا في تصفيات يورو 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثلاثة أشهر من انتهاء بطولة كأس العالم 2022 في قطر، تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) اليوم بعدد من المواجهات القوية، وسط مساع من جانب بعض المنتخبات الكبرى لتصحيح مسارها.

وفي الوقت الذي بلغ فيه منتخب فرنسا نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي، قبل خسارته على يد الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، بركلات الجزاء الترجيحية في النهائي، فإن منتخبات مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا عاشت تجارب مريرة أخيرا، سواء قبل أو خلال كأس العالم.

ضحايا مونديال قطر

ولم يفز الماتادور الإسباني بلقب أي بطولة كبرى منذ تتويجه بيورو 2012، قبل أن يبلغ المربع الذهبي ليورو 2020 وأعقب ذلك خروجه من دور الستة عشر للمونديال، في صفعة جديدة للجيل الجديد الواعد من اللاعبين.

وعانى منتخب ألمانيا كثيرا منذ تتويجه بلقب مونديال البرازيل 2014 وخرج من دور المجموعات لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، خلال مونديال قطر.

وبالنسبة لمنتخب إيطاليا حامل لقب كأس أمم أوروبا فإنه لم يتأهل من الأساس لمونديال قطر.

على الجانب الآخر، بدأ منتخب بلجيكا مشواره في مونديال قطر محتلا المركز الثاني بالتصنيف العالمي، لكنه لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات في الوقت الذي بلغ فيه منتخب البرتغال اليافع دور الثمانية لكنه ودع البطولة على يد منتخب المغرب، لكن الفريق بقيادة المدرب الجديد روبرتو مارتينيز وفي حضور القائد الأسطوري كريستيانو رونالدو يتطلع لتصحيح المسار.

أما المنتخب الإنجليزي فتعرض لأسوأ مسيرة له تحت قيادة مدربه جاريث ساوثجيت، بخسارته على يد فرنسا في دور الثمانية للمونديال.

مواجهة نارية

ويشهد اليوم الأول من التصفيات القارية مواجهة نارية تجمع المنتخب الإيطالي في مواجهة نظيره الإنجليزي على استاد دييجو أرماندو مارادونا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطا.

ويتسلح الأزوري بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره الإنجليزي، حيث لم يخسر أمامه في آخر ست مواجهات، إذ فاز ثلاث مرات وتعادل ثلاث مرات.

ومنذ الخسارة على يد مقدونيا الشمالية بهدف دون رد في المباراة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، تحول منتخب إيطاليا من أقوى إلى أقوى.

ويعول روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي بشكل كبير على جهود فينتشينزو جريفو هداف فرايبورج الألماني ويلفريد جنونتو مهاجم ليدز يونايتد والذي حل مكان فيدريكو تشيزا نجم يوفنتوس، في صفوف المنتخب الوطني.

كما يستعيد مانشيني جهود دومينيكو بيرادي نجم ساسولو إلى جانب وجود ثلاثي خط الوسط ماركو فيراتي وجورجينيو ونيوكولو باريلا.

وفي صفوف منتخب إنجلترا تبرز أسماء هاري كين هداف توتنهام إلى جانب بوكايو ساكا نجم ارسنال وجاك جراليش لاعب مانشستر سيتي في الوقت الذي يغيب فيه ماركوس راشفورد وماسون ماونت لاعب تشيلسي ونيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد للإصابة.

رونالدو يقود البرتغال

وفي المجموعة العاشرة يستهل منتخب البرتغال مشواره في التصفيات القارية بقيادة فنية جديدة، بعد الاستعانة بجهود روبرتو مارتينيز المدير الفني السابق لبلجيكا.

وقد يكون رونالدو لاعب النصر السعودي عنصر الحسم في صفوف منتخب البرتغال رغم بلوغه الثامنة والثلاثين من عمره.

ويتصدر رونالدو قائمة المنتخب البرتغالي رفقة النجوم من أمثال برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز وجواو فيليكس وديوجو جوتا.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في البطولة بملاقاة ليشتنشتاين اليوم في المجموعة العاشرة التي تضم أيضا البوسنة والهرسك وسلوفاكيا ولوكسمبورج وأيسلندا.

أبرز أوراق مدرب إيطاليا:







فينتشينزو جريفو



يلفريد جنونتو



دومينيكو بيرادي



ماركو فيراتي



جورجينيو



نيوكولو باريلا



أبرز أوراق مدرب إنجلترا: