تونس وليبيا.. صراع عربي في تصفيات أمم أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في كوت ديفوار في يناير 2024، مواجهات متوسطة المستوى للمنتخبات العربية الكبرى تونس والجزائر ومصر.

ولن يلعب المنتخب المغربي، الذي حصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة، مباريات رسمية في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب إلغاء مباراتيه أمام منتخب زيمبابوي، الموقوف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويخوض المنتخب المغربي مباراتين وديتين أمام البرازيل السبت المقبل بطنجة، وأمام بيرو يوم 28 من الشهر الجاري أمام بيرو في مدريد.

ديربي عربي

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الليبي غدا في ديربي عربي ضمن منافسات المجموعة العاشرة، حيث يسعى المنتخب التونسي لإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده ليعزز صدارته للمجموعة.

ولكن مهمة المنتخب التونسي لن تكون سهلة في ظل رغبة المنتخب الليبي للفوز بالمباراة وحصد نقاطها كاملة من أجل تصدر المجموعة.

وفي ذات المجموعة أيضا سيلتقي من غينيا الاستوائية مع ضيفه منتخب بوتسوانا.

وفي ذات اليوم سيكون المنتخب الجزائري، على موعد مع مباراة مثيرة أمام منتخب النيجر ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة.

ويتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق أربع نقاط أمام منتخب النيجر.

ويسعى المنتخب الجزائري للفوز بهذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل للبطولة الأفريقية.

ويسعى منتخب أوغندا للخروج من منطقة الخطر، خلال استضافته منتخب تنزانيا في مباراة ستجرى بملعب «قناة السويس» بمدينة الإسماعيلية في مصر.

أول مباراة رسمية

وفي المجموعة الرابعة يخوض المنتخب المصري أول مباراة رسمية له تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي تولى تدريب المنتخب خلفا لإيهاب جلال، عندما يستضيف منتخب مالاوي الجمعة أيضا.

ويريد فيتوريا أن يظهر المنتخب المصري بشكل جيد وتحقيق الفوز في أول لقاء رسمي له مع منتخب الفراعنة، الذي يسعى لاستعادة توازنه.

ويقبع المنتخب المصري في المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

كما تستقبل غينيا في نفس المجموعة، منتخب إثيوبيا، في مباراة ستجرى في ملعب «محمد الخامس» بالدار البيضاء في المغرب.

وتستأنف المباريات اليوم الخميس، حيث تشهد المجموعة الخامسة مباراتين في غاية القوة بالجولة الثالثة، حيث يلتقي منتخب مدغشقر مع ضيفه جمهورية إفريقيا الوسطى، ومنتخب غانا مع ضيفه الأنجولي.

كما يلتقي منتخب زامبيا مع ليسوتو في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، كما يلعب المنتخب الكونغولي مع ضيفه جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة السابعة، فيما يلعب منتخب الجابون مع السودان في المجموعة التاسعة.

وتستكمل المباريات يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف المنتخب النيجيري، بطل إفريقيا ثلاث مرات، منتخب غينيا بيساو، على ملعب «أبيولا» في أبوجا، حيث سيحاول المنتخب النيجيري تعزيز صدارته للمجموعة الأولى، بعد الفوز سابقا على منتخبي ساو تومي وبرينسيب وسيراليون.