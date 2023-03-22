شكرا لقرائتكم خبر مدافع دورتموند يتوقع ردا غاضبا من بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأزاح بوروسيا دورتموند فريق بايرن من قمة جدول الترتيب في الجولة الماضي، وترك بايرن في مركز غير مألوف بعض الشيء، حيث بات يتعين على بايرن أن يطار دورتموند - وذلك بعد أن كان بايرن يهيمن على الدوري في السنوات الأخيرة، حيث فاز باللقب في عشرة مواسم متتالية.
وقال اللاعب الدولي الألماني شلوتربيك لصحفية «بيلد» أمس «إذا قدم كل لاعب أفضل ما عنده، يمكننا الفوز في ميونخ. ولكننا نعلم أيضا أن بايرن سيكون منزعجا من خسارة صدارة جدول الترتيب».
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع دورتموند يتوقع ردا غاضبا من بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.