مدافع دورتموند يتوقع ردا غاضبا من بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني نيكو شلوتربيك ردا غاضبا من بايرن ميونخ، عندما يلتقي الفريقان في الأول من أبريل المقبل بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وأزاح بوروسيا دورتموند فريق بايرن من قمة جدول الترتيب في الجولة الماضي، وترك بايرن في مركز غير مألوف بعض الشيء، حيث بات يتعين على بايرن أن يطار دورتموند - وذلك بعد أن كان بايرن يهيمن على الدوري في السنوات الأخيرة، حيث فاز باللقب في عشرة مواسم متتالية.

وقال اللاعب الدولي الألماني شلوتربيك لصحفية «بيلد» أمس «إذا قدم كل لاعب أفضل ما عنده، يمكننا الفوز في ميونخ. ولكننا نعلم أيضا أن بايرن سيكون منزعجا من خسارة صدارة جدول الترتيب».