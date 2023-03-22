شكرا لقرائتكم خبر سلة النصر تتأهل لربع نهائي غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق كرة السلة بنادي النصر إلى دور ربع النهائي في بطولة غرب آسيا، أمس، مستفيدا من خسارة منافسه على المقعد، السد القطري أمام المنامة البحريني (98/86).

واحتل النصر المركز الثالث بعد الكويت الكويتي والمنامة البحريني، بعد خسارته، أمس، أمام الكويت على الصالة الخضراء بالعاصمة الرياض (101/70).

ومن المقرر أن يواجه النصر في الدور ربع النهائي ثاني المجموعة الثانية فريق شباب أهلي دبي في الإمارات الأسبوع المقبل، ليواجه بعدها الفائز منهما فريق الهلال السعودي متصدر المجموعة الثانية.

وكان الهلال قد تأهل متصدرا لمجموعته، الاثنين، بعد فوزه على شباب أهلي دبي، ليتجنب مواجهة غريمه النصر، وينتظر الفائز من لقاء شباب أهلي دبي والنصر.