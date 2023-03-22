شكرا لقرائتكم خبر سلة النصر تتأهل لربع نهائي غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واحتل النصر المركز الثالث بعد الكويت الكويتي والمنامة البحريني، بعد خسارته، أمس، أمام الكويت على الصالة الخضراء بالعاصمة الرياض (101/70).
ومن المقرر أن يواجه النصر في الدور ربع النهائي ثاني المجموعة الثانية فريق شباب أهلي دبي في الإمارات الأسبوع المقبل، ليواجه بعدها الفائز منهما فريق الهلال السعودي متصدر المجموعة الثانية.
وكان الهلال قد تأهل متصدرا لمجموعته، الاثنين، بعد فوزه على شباب أهلي دبي، ليتجنب مواجهة غريمه النصر، وينتظر الفائز من لقاء شباب أهلي دبي والنصر.
كانت هذه تفاصيل خبر سلة النصر تتأهل لربع نهائي غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.