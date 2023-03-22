شكرا لقرائتكم خبر تحديد نصف نهائي كأس الملك في أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقرر أن يحل الهلال ضيفا على اتحاد جدة يوم 23 أبريل المقبل، في ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة.
ويستضيف النصر نظيره الوحدة على ملعب مرسول بارك بالرياض يوم 24 من الشهر نفسه، وفي الموعد ذاته.
وكان الاتحاد قد بلغ هذا الدور بعدما أقصى حامل اللقب الفيحاء في ربع النهائي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين (1-1).
وتأهل الهلال لنصف النهائي بعد الفوز على الفتح 3-1، بينما مر النصر للدور نفسه بعدما تجاوز أبها بنتيجة 3-1 أيضا، بينما تغلب الوحدة على الباطن 2-1.
يشار إلى أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين سيحصل على 10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024، إضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد نصف نهائي كأس الملك في أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.