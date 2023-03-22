تحديد نصف نهائي كأس الملك في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقرر أن يحل الهلال ضيفا على اتحاد جدة يوم 23 أبريل المقبل، في ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة.

ويستضيف النصر نظيره الوحدة على ملعب مرسول بارك بالرياض يوم 24 من الشهر نفسه، وفي الموعد ذاته.

وكان الاتحاد قد بلغ هذا الدور بعدما أقصى حامل اللقب الفيحاء في ربع النهائي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين (1-1).

وتأهل الهلال لنصف النهائي بعد الفوز على الفتح 3-1، بينما مر النصر للدور نفسه بعدما تجاوز أبها بنتيجة 3-1 أيضا، بينما تغلب الوحدة على الباطن 2-1.

يشار إلى أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين سيحصل على 10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024، إضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.