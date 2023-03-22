تخصيص دخل مباراتي المنتخب لعائلتي السالم ومروان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص الاتحاد السعودي لكرة القدم دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني، أمام منتخبي فنزويلا وبوليفيا، لعائلتي لاعبي المنتخب الوطني السابقين: يوسف السالم، وسالم مروان، رحمهما الله.

وأكد اتحاد الكرة أن هذا القرار جاء بناء على توجيه من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، جزيل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بالرياضيين، وبما يخدم كرة القدم السعودية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.

وتأتي هذه البادرة تقديرا للدور الكبير الذي قدمه اللاعبان الراحلان، في مسيرتيهما مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية.

وكان لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف السالم، وافته المنية في 12 فبراير الماضي عن 37 عاما، إثر مرض مفاجئ.

بينما رحل حارس مرمى نادي النصر والمنتخب السعودي مروان سالم في 13 مارس الجاري عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة المباراتين الوديتين عند الـ10 مساء، حيث يلتقي الأخضر نظيره الفنزويلي 24 مارس الجاري، فيما يواجه بوليفيا 28 من الشهر ذاته، وذلك ضمن المعسكر الذي يقام خلال أيام فيفا في فترة التوقف الدولية.

ميدانيا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل تحت إشراف المدير الفني رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب حسان تمبكتي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب، فيما شارك اللاعب سالم الدوسري في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.