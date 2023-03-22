القصيم تتوج ببطولة كرة قدم الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق جامعة القصيم بطولة كرة القدم ( أ ) للجامعات ضمن الموسم الرياضي الـ13 للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بعد تغلبه على فريق جامعة الباحة بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب نادي التعاون في بريدة. وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني بعد نهاية المباراة فريق جامعة القصيم بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم فريق جامعة الباحة الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني. كما تم تكريم جامعة القصيم لاستضافتهم المباراة النهائية، حيث سلم رئيس اتحاد الجامعات درعا تذكارية لرئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، كما تم تقديم درع تذكارية لرئيس نادي التعاون سعود الرشودي بهذه المناسبة، إضافة إلى تكريم الجامعات المشاركة وجامعة القصيم.

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