شكرا لقرائتكم خبر 5 معلقين عرب يتنافسون لحصد لقب جائزة قدسي لـ2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشحت اللجنة المشرفة لجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي كلا من: السوري ميشيل سعد والمصري أحمد الطيب والجزائري حفيظ دراجي و اليمني حسن العيدروس و أخيرا المغربي جواد بدة، للفوز بلقب النسخة الـ19، والتي من المقرر إقامة حفلها بجدة خلال شوال.

يذكر، أن جائزة قدسي تعد الوحيدة على مستوى العالم العربي، التي تقدم للمعلقين الرياضيين، ويحرص المعلقون للحصول على لقبها، خاصة أن صاحب الجائزة (رحمه الله)، كان أول رئيس للجنة المعلقين العرب خلال الاتحاد العربي لكرة القدم.

يشار إلى أن جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي انطلقت في 2004، وفاء لصاحبها وتكريما للمعلقين المتميزين، وفاز بها 18 معلقا، كان آخرهم المعلق المصري مدحت شلبي، وذلك بموسمها الـ18في 2021، وتعد هي الجائزة الوحيدة التي تقدم للمعلقين الرياضيين في العالم العربي.

كما تشهد منافسة كبيرة للحصول عليها خاصة وهي تحمل اسم رئيس لجنة المعلقين العرب زاهد قدسي (يرحمه الله).

المرشحون لجائزة زاهد قدسي

