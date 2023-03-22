شكرا لقرائتكم خبر 5 معلقين عرب يتنافسون لحصد لقب جائزة قدسي لـ2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر، أن جائزة قدسي تعد الوحيدة على مستوى العالم العربي، التي تقدم للمعلقين الرياضيين، ويحرص المعلقون للحصول على لقبها، خاصة أن صاحب الجائزة (رحمه الله)، كان أول رئيس للجنة المعلقين العرب خلال الاتحاد العربي لكرة القدم.
يشار إلى أن جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي انطلقت في 2004، وفاء لصاحبها وتكريما للمعلقين المتميزين، وفاز بها 18 معلقا، كان آخرهم المعلق المصري مدحت شلبي، وذلك بموسمها الـ18في 2021، وتعد هي الجائزة الوحيدة التي تقدم للمعلقين الرياضيين في العالم العربي.
كما تشهد منافسة كبيرة للحصول عليها خاصة وهي تحمل اسم رئيس لجنة المعلقين العرب زاهد قدسي (يرحمه الله).
المرشحون لجائزة زاهد قدسي
- السوري ميشيل سعد
- المصري أحمد الطيب
- الجزائري حفيظ دراجي
- اليمني حسن العيدروس
- المغربي جواد بدة
كانت هذه تفاصيل خبر 5 معلقين عرب يتنافسون لحصد لقب جائزة قدسي لـ2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.