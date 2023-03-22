ما هي حقيقة توقيع ليونيل ميسي لـ الهلال السعودي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

لايزال الجدل مستمرا في السعودية خلال الفترة الحالية، بشأن الأنباء المتداولة حول توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لـ نادي الهلال السعودي.

وعلى غرار تعاقد النصر مع النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، تتجه الأندية السعودية صوب فكرة تعزيز صفوفها من خلال التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.

وذكرت تقارير صحفية أن الهلال رحب بفكرة دفع 600 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيع ليونيل ميسي في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم الحالي، لا سيما مع توتر العلاقة بين قائد منتخب الأرجنتين وناديه باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

وأثارت تغريدة نشرها حساب "المطار" الراعي الرسمي للهلال جدلا واسعا، حيث تم نشر صورة لظل ليونيل ميسي بالرقم 10، رافعًا يديه إلى السماء، بطريقة احتفاله الشهيرة بالأهداف مع كتابة : "حيا الله ولدنا.. جهزوا البشوت".

وفي السياق، قال الإعلامي السعودي حمد الصويلحي، عبر برنامج ملعب SBC، إن الهلال في مرحلة المفاوضات مع ليونيل ميسي لكن النادي لم ينجح حتى الآن في الحصول على توقيعه بشكل رسمي.

كما تفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع "تويتر"، مع هذه التقارير بنشر صورة لليونيل ميسي، معلقا عليها بالقول: "صال وجال باحتفالات كثيرة وأهداف إيقونية، تُرى أين يحتفل ليونيل ميسي بأهدافه الموسم القادم؟".