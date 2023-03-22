اخبار الرياضه

ما هي حقيقة توقيع ليونيل ميسي لـ الهلال السعودي؟

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

لايزال الجدل مستمرا في خلال الفترة الحالية، بشأن الأنباء المتداولة حول توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لـ نادي الهلال السعودي.

وعلى غرار تعاقد النصر مع النجم البرتغالي الكبير في يناير الماضي، تتجه الأندية السعودية صوب فكرة تعزيز صفوفها من خلال التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.

وذكرت تقارير صحفية أن الهلال رحب بفكرة دفع 600 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيع ليونيل ميسي في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم الحالي، لا سيما مع توتر العلاقة بين قائد منتخب الأرجنتين وناديه باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

وأثارت تغريدة نشرها حساب "المطار" الراعي الرسمي للهلال جدلا واسعا، حيث تم نشر صورة لظل ليونيل ميسي بالرقم 10، رافعًا يديه إلى السماء، بطريقة احتفاله الشهيرة بالأهداف مع كتابة : "حيا الله ولدنا.. جهزوا البشوت".

وفي السياق، قال الإعلامي السعودي حمد الصويلحي، عبر برنامج ملعب SBC، إن الهلال في مرحلة المفاوضات مع ليونيل ميسي لكن النادي لم ينجح حتى الآن في الحصول على توقيعه بشكل رسمي.

كما تفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع "تويتر"، مع هذه التقارير بنشر صورة لليونيل ميسي، معلقا عليها بالقول: "صال وجال باحتفالات كثيرة وأهداف إيقونية، تُرى أين يحتفل ليونيل ميسي بأهدافه الموسم القادم؟".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا