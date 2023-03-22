بثنائية في شباك زامبيا.. منتخب مصر الأولمبي يقترب من التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق الفوز على نظيره زامبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

والتقى منتخبا مصر وزامبيا في ذهاب الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

وتقدم منتخب مصر الأولمبي عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88، سجل الهدف الثاني عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، برأسية متقنة من داخل منطقة الست ياردات.

ومن المقرر أن يتأهل من بطولة أمم إفريقيا الثلاث منتخبات الأولى إلى أولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.

ومن المنتظر أن يحل منتخب مصر الأولمبي تحت القيادة الفنية لـ روجيرو ميكالي، ضيفًا على زامبيا في موقعة الإياب الأحد المقبل.

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