شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يُظهر مهاراته فى مداعبة الكرة بمران المنتخب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض البرتغالي روي فيتوريا مهاراته مع الكرة خلال مران المنتخب الوطني الأول استعدادا لمواجهتي مالاوي في تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان العام المقبل.

وتقام المباراتان يومى 24 و28 مارس الجارى، والمباراة الأولى فى القاهرة والثانية فى مالاوي، وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.

ويعقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.

فضل البرتغالى روى فيتوريا مراقبة مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا المقرر لهما غدا الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل اعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.