شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات أمام كولر بعد العودة لقيادة تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة غدا الخميس استعدادا لقيادة تدريبات الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته القادمة ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد إقامتها على استاد القاهرة أول أبريل المقبل.

وحصل مارسيل كولر على أجازة من أجل السفر إلى بلاده يوم السبت الماضي، من أجل قضاء وقتا مع أسرته قبل العودة مجددا لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب الانتهاء من مباراتهم ضد القطن الكاميروني.

وهناك عددا من التحديات أمام كولر بعد العودة لقيادة تدريبات الأهلي أهمها تحديد برنامج تحضير لاعبيه لمواجهة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد إقامتها على استاد القاهرة أول أبريل المقبل.

وثاني التحديات هي الحفاظ على اللياقة الفنية للاعبين وعدم تأثرها بالسلب من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب الانتهاء من مباراتهم ضد القطن الكاميروني خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وثالث التحديات هي خوض التدريبات بدون اللاعبين الدوليين في ظل غياب 14 لاعب عن تدريبات الأهلي في ظل انضمام 7 لاعبين للمنتخب الأول و4 للمنتخب الأولمبي و3 لاعبين أجانب لمنتخبات بلادهم.

ورابع التحديات وهي معرفة موقف اللاعبين المصابين في ظل شكوى أكثر من لاعب من الإصابة مثل محمود متولي وياسر إبراهيم، بخلاف تجهيز اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.