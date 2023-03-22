كهربا ينشر صورة مع صلاح وحجازى وكوكا فى معسكر منتخب مصر

القاهرة - سامية سيد -

نشر محمود كهربا، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، صورًا من معسكر المنتخب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وظهر كهربا برفقه عدد من لاعبي المنتخب، ومنهم: محمد صلاح، محمد هاني، أحمد حجازي، أحمد الشناوي، وأحمد حسن كوكا.

وانضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.



كهربا وصلاح

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روي فيتوريا المران، بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى فى المعسكر الذى انطلق أمس استعدادا لمباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس على الترتيب فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

كما حرص محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول وليفربول الإنجليزى، على زيارة معسكر المنتخب الأولمبى لمؤازرته قبل مباراته المرتقبة مع زامبيا اليوم الأربعاء فى ذهاب الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتحدث محمد صلاح مع اللاعبين، وأكد ضرورة وأهمية المرحلة الأولمبية فى حياة لاعب كرة القدم، مشددا على أن المنتخب الأولمبى كان سببا فى صناعة نجوميته المبكرة.