شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم جاهز للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بدءا من الجمعة المقبل وهو موعد استئناف الفريق الأحمر تدريباته استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد شكواه من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

وغاب ياسر إبراهيم عن المشاركة في مباراة القطن الكاميروني بسبب الإصابة، قبل أن يتعافى اللاعب ويصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات بدءا من مباراة الهلال السوداني.

وأعلن النادي الاهلي حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.