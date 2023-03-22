شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن إصابة محمد فوزى بقطع فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى باز رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى إن محمد فوزى حارس مرمى الفريق يعانى من قطع فى الغضروف الخارجى للركبة خلال مباراة غزل المحلة بكأس الرابطة والتى انتهت بفوز الدراويش.

وكشف رئيس الجهاز الطبى أن الفحوصات الطبية التى أجراها حارس الدراويش أكدت إصابته بالقطع فى الغضروف وسوف يحتاج اللاعب مدة أسبوع للعلاج لتنفيذ برنامج تقويات يعود بعدها للتدريبات الجماعية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة المقرر لها 30 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق أخر، أعرب حمزة الجمل مدرب الإسماعيلى عن سعادته، عقب تأهل فريقه إلى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، مساء الإثنين، على استاد الإسماعيلية.

وقال حمزة الجمل: "فخور بما قدمه اللاعبون من أداء أمام المحلة، لقد نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، ولكن يجب أن ننسى تلك المباراة، ونبدأ أن نضع كامل تركيزنا على مباريات الدورى الممتاز".

وأضاف: "لدينا مباراة مهمة للغاية فى الدورى أمام سموحة بعد فترة التوقف الدولى، وشعارنا فيها لا بديل عن الفوز، فالحالة التى عليها الفريق فى الوقت الحالى من تكاتف مجلس إدارة النادى والجماهير مع اللاعبين، تمنح الفريق دفعة قوية لتقديم مستوى يليق بالدراويش".

وتابع: "التغييرات فى مباراة المحلة حققت الهدف المطلوب، لقد نجحنا فى السيطرة على وسط الملعب من خلال الدفع باللاعب ياو أنور، وأيضا من أجل استغلال المساحات".