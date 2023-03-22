شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النادي الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة بشكل رسمي في بيان رسمي أعلنه النادي أمس، في ظل تحفظ الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض منافسات البطولة.

وفضل كولر الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة لعدة أسباب أبرزها خشية الجهاز الفني من تعرض لاعبيه للإرهاق قبل مباراة مهمة ومصيرية كما حدث قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز ، بعدما لعب مباراة المقاولون العرب في الدوري بالمجموعة الأساسية وتعرضوا للإجهاد وأثر على مستواهم في مباراة صن داونز.

وثاني الأسباب هي عدم وجود عدد كافي من اللاعبين البدلاء لخوض المباراة حيث انضم 14 لاعب من صفوف الأهلي لمنتخباتهم الوطنية سواء اللاعبين الدوليين الذين انضموا للمنتخب الأول أو الأولمبي واللاعبين المحترفين الذين انضموا لمنتخبات بلادهم.

وثالث الأسباب هي تخوف الجهاز الفني من المشاركة في كأس الرابطة وما يترتب عليه من إمكانية إصابة أي لاعب جديد، وهو ما قد يتسبب في ابتعاده عن المشاركة في مباراة حاسمة ومصيرية بحجم مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها أول أبريل المقبل.

قرر مجلس إدارة النادى الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.