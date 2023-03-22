رسميا.. فيريرا يفسخ عقده مع الزمالك بالتراضي ويتنازل عن 520 ألف دولار

الشارقة - اميمة ياسر - فسخ مجلس إدارة نادي الزمالك، تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بعد تنازله عن 520 ألف دولار.

وتفاوض أمير مرتضى مع المدير الفني البرتغالي بشأن مستحقاته لدى النادي، وتنازل جوسفالدو فيريرا عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، فيما ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.