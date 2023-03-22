الارشيف / اخبار الرياضه

مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

الاربعاء, 22 مارس, 2023 - 07:00 مساءً

[ أوزيل ]

 
أعلن اليوم الأربعاء اللاعب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم بصفة فورية.
 
وأكد لاعب السابق بأنه سيوقف لعب كرة القدم بصفة فورية دون انتظار نهاية الموسم.
 
وقال أوزيل "في الأشهر والأسابيع الأخيرة، بعد المعاناة من إصابات عدة، أصبح واضحاً بشكل متزايد أن وقتي قد حان لمغادرة عالم كرة القدم الرائع هذا".
 
ويلعب أوزيل (34 عاماً) حالياً مع فريق إسطنبول باشاكشهير كما أنه لعب لأندية شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وآرسنال وفنربهتشه. 
 
 

كلمات مفتاحية :
مشاركة الصفحة:
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا