مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم



أعلن اليوم الأربعاء اللاعب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم بصفة فورية.



وأكد لاعب ريال مدريد السابق بأنه سيوقف لعب كرة القدم بصفة فورية دون انتظار نهاية الموسم.



وقال أوزيل "في الأشهر والأسابيع الأخيرة، بعد المعاناة من إصابات عدة، أصبح واضحاً بشكل متزايد أن وقتي قد حان لمغادرة عالم كرة القدم الرائع هذا".



ويلعب أوزيل (34 عاماً) حالياً مع فريق إسطنبول باشاكشهير كما أنه لعب لأندية شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وآرسنال وفنربهتشه.



