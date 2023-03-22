الامارات | الزمالك ينفصل عن مدربه البرتغالي فيريرا للمرة الثانية الموسم الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم انفصاله عن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا اليوم بعدما ودع الفريق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي. وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر 2-صفر الجمعة الماضي ليودع الفريق المصري البطولة ويبلغ بلوزداد دور الثمانية بعد أن رفع الفريق الجزائري رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وودع الزمالك متذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط والمريخ السوداني الذي يملك خمس نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك على فيسبوك "شكرا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم" مصحوبة بصورة للمدرب البرتغالي. وذكرت تقارير صحفية أن الزمالك توصل لاتفاق مع فيريرا (76 عاما) بشأن الشرط الجزائي الخاص بفسخ التعاقد وهو راتب ثلاثة أشهر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينفصل فيها الزمالك عن مدربه المخضرم هذا الموسم بعد أن انهيا ارتباطهما في أواخر يناير كانون الثاني الماضي بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة 2-1 في الدوري.

وقرر الزمالك وقتها تعيين أسامة نبيه مدربا للفريق. وبالفعل قاد نبيه الزمالك للفوز 2-1 على فيوتشر يوم 29 يناير الماضي بعد خمسة أيام من اقالة فيريرا، وكان أول انتصار للفريق في 2023 بعد ست مباريات لم يذق فيها طعم الفوز. وشهدت‭ ‬هذه السلسلة خروجه من قبل نهائي كأس مصر على يد بيراميدز.

لكن بعد الفوز على فيوتشر، أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن عودة فيريرا بموافقة نبيه الذي سيعود لدور المساعد، بينما استبعد النادي بقية المساعدين الأجانب.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن الزمالك أعاد فيريرا وقتها للمنصب تجنبا لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقده في ظل أزمة مالية للنادي كادت تحرمه من قيد لاعبيه الجدد في فترة الانتقالات الأخيرة بسبب ديون متأخرة لدى الاتحاد المصري قبل أن يتمكن من قيد لاعبيه الجدد في نهاية المطاف. ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 20 مباراة متراجعا بفارق 11 نقطة خلف غريمه الأهلي المتصدر والذي خاض 18 مباراة فقط.