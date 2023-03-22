الامارات | فريق إماراتي ينافس على المركز الأول عالمياً في «ريد بُل فور 2 سكور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع فريق «فور جايز» الإماراتي بعد فوزه في تصفيات أول نسخة من «ريد بُل فور 2 سكور» التي أقيمت في الشارقة، نصب عينيه على اللقب العالمي للبطولة الكروية للهواة، وذلك بعد منافسات جمعت فرقاً من أنحاء الإمارات في البطولة الجديدة والمبتكرة لكرة القدم مع فرق رباعية (4 لاعبين ضد 4).

وسيسافر الفريق إلى مقر أحد عمالقة الدوري الألماني لكرة القدم، نادي «أر بي لايبزيغ»، للمشاركة في النهائي العالمي في وقت لاحق من هذا العام، ومواجهة 25 من الفرق المتأهلة من التصفيات.

وشكّلت التصفيات الإماراتية أولى محطّات «ريد بُل فور 2 سكور» في العالم، مع عشر مراحل تصفية أقيمت على امتداد الإمارات. وستقام بطولات تأهيلية مماثلة في أماكن مختلفة من العالم، على أن تكون التصفيات التالية في كينيا وجزر المالديف وموريشيوس ونيويورك.

وسبق للفريق أن مثّل الإمارات في النهائيات العالمية لبطولةٍ من ريد بُل لهواة كرة القدم في البرازيل وقطر.