الامارات | "أبيض الشاطئية" يتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية "تايلاند 2023"، بعد فوزه على المنتخب التايلاندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي التي جرت اليوم على ملعب جامتيم آرينا. وسجل أهداف المنتخب، عبدالله عباس، أحمد بشر وعلي المحمدي "هدفين". ويلتقي أبيض الشاطئية في الدور نصف النهائي المقرر له السبت المقبل مع الفائز من مباراة الغد، بين اليابان والكويت.