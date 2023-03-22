موعد مباراة منتخب مصر مع مالاوي في تصفيات إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب الفراعنة بنظيره منتخب مالاوي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، يوم الجمعة المقبلة الموافقة 24 من شهر مارس الجاري، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

و تقام مباراة الإياب يوم 28 من الشهر ذاته بمالاوي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

ويأتي ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

إثيوبيا - 3 نقاط

مالاوي - 3 نقاط

غينيا - 3 نقاط

مصر - 3 نقاط

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام منتخب مالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، وأحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح،عمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

وتنقل مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختصة بنقل جميع مواجهات المنتخب خلال فترة التصفيات.