الامارات | ليفربول مهدد بالحرمان من "أبطال أوروبا" في الموسم المقبل حتى لو "تأهل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن ليفربول، ومعه فرق إنجليزية أخرى على غرار برايتون وغيرها، من بين التي تتنافس على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري لتأمين مكان لها في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد تحرم ذلك، حتى لو تأهلت وحجزت بطاقة المشاركة.

وكشفت الصحيفة عن أن السبب في ذلك يعود إلى مان يونايتد وتشلسي، إذ في حال فشل أحدهما في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، لكنه فاز بلقب الدوري الأوروبي بالنسبة للمان، أو دوري الأبطال لتشلسي، فسيتعين على ليفربول أو أي ناد غيره يحل رابعا، أن يشارك في "الدوري الأوروبي".

وحتى لو حل ليفربول ثالثا، وفاز المان وتشلسي باللقبين الأوروبيين، فسيتعين عليه أيضا المشاركة في الدوري الأوروبي، كون لقب "الدوري الأوروبي"، يمنح البطل بطاقة مباشرة في دوري الأبطال، وكذلك لقب "الأبطال"، علما أن المركزين الأول والثاني محسومين بشكل شبه نهائي لفريقي مان سيتي وأرسنال المتصارعين على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.