موعد سداد كهربا لغرامة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب فريق الأهلي، موعد سداد اللاعب للغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وسبق وحصل الزمالك على حكم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتغريم محمود كهربا لصالح القلعة البيضاء، مليوني دولار ونصف على خلفية رحيل اللاعب عن النادي قبل انتهاء عقده.

ورد محامي محمود كهربا على تساؤلات حول موعد دفع الأهلي لغرامة اللاعب، قائلا: قلنا قبل ذلك إن الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا مع الزمالك، إلا أن النادي الأهلي دائمًا يقف في ظهر لاعبيه وداعم لهم.

واستكمل تصريحاته قائلاَ: كهربا سيسدد الغرامة قبل انتهاء المدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، أي قبل الحادي عشر من أبريل المقبل.

وتابع محامي محمود كهربا في تصريحاته: اللاعب سيحول قيمة الغرامة على حساب نادي الزمالك المرسل للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مؤكدًا أنه في حال عدم سداد اللاعب للغرامة سيتعرض للإيقاف.

واختتم تصريحاته قائلًا: علي عباس المحامي الدولي الخاص بكهربا يجهز في الوقت الحالي أوراقه من أجل سداد الغرامة على حساب الزمالك المرسل لفيفا من قبل.