شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز 5 لاعبين خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة مجدى الباز الزمن لتجهيز خمسة لاعبين خلال فترة توقف الدورى استعداداً للمباريات المقبلة الحاسمة فى رحلة الدراويش للنجاة من الهبوط.

ويغيب عن الإسماعيلى بسبب الإصابة العضلية كل من صالح جمعة وكريم عرفات وحمدى النقاز وعصام صبحى ومحمود الشبراوى.

ويأمل الجهاز الطبى للإسماعيلى فى استعادة جهود هؤلاء اللاعبين مع عودة مباريات الدورى للاستفادة من جهودهم فى المباريات الصعبة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة المقرر لها 30 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق آخر أعرب حمزة الجمل مدرب الإسماعيلى عن سعادته، عقب تأهل فريقه إلى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، مساء الاثنين، على استاد الإسماعيلية.

وقال حمزة الجمل: "فخور بما قدمه اللاعبون من أداء أمام المحلة، لقد نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، لكن يجب أن ننسى تلك المباراة، ونبدأ فى وضع كامل تركيزنا على مباريات الدورى الممتاز".

وأضاف: "لدينا مباراة مهمة للغاية فى الدورى أمام سموحة بعد فترة التوقف الدولى، وشعارنا فيها لا بديل عن الفوز، فالحالة التى عليها الفريق فى الوقت الحالى من تكاتف مجلس إدارة النادى والجماهير مع اللاعبين، تمنح الفريق دفعة قوية لتقديم مستوى يليق بالدراويش".

وتابع: "التغييرات فى مباراة المحلة حققت الهدف المطلوب، لقد نجحنا فى السيطرة على وسط الملعب من خلال الدفع باللاعب ياو أنور، وأيضا من أجل استغلال المساحات".