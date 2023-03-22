شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد على زيوار كبير المعلقين فى الكرة المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد على زيوار نجم الأهلى الأسبق، الملقب بكبير المعلقين، الذى ولد فى الثانى والعشرين من شهر مارس عام 1922، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1946، وكان زيوار لاعبا فى صفوف النادى الأهلى خلال فترة الأربعينيات واعتزل عام 1949، واتجه إلى التحكيم ثم اتجه إلى المجال الإدارى وعمل مديرا للكرة فى الأهلى خلال الفترة من 1958 إلى 1966.

بدأ مشوار زيوار مع التعليق الرياضى عام 1959 حيث مارس المهنة حتى السنوات الأخيرة التى تدهورت خلالها حالته الصحية، فاعتزل خلال التسعينيات.

يعد على زيوار واحدا من نجوم الزمن الجميل، دخل مجال التعليق فى أوائل الستينيات، وبدأت شهرته الحقيقية مع بداية السبعينيات، كان له العديد من الإفيهات والعبارات الشهيرة، ومن أشهرها "أنا مش متكيف من الماتش ده"، "إحنا بقى بتوع اللغات"، "إيه الحلاوة دى"، "يا ولد يا ولد يا ولد".

المعلق الكبير على زيوار الذى اشتهر بجملة "إيه الطعامة دى" وكانت له واقعة طريفة أثناء تعليقه على إحدى المباريات التى لم ينسها الجمهور، حيث حكى زيوار قائلا "مرة واحد كان بيعلق على ماتش نسائى قال الفاول ده بقى هتلعبه سارة وسارة بالمناسبة شايلة مادتين فى ثانوية عامة إن شاء الله ربنا ينجحها وتدخل الكلية".

وكان شيخ المعلقين على زيوار يعلق على مباريات مونديال إسبانيا ونطق اسم اللاعب البرازيلى الشهير فالكاو بالسين بدلاً من الكاف "فالساو"، حينها انتقد نجيب المستكاوى، الناقد الرياضى الشهير، على زيوار بسبب "النطق الخاطئ" لاسم نجم البرازيل، لكن المعلّق أصر على موقفه لأنه "من بتوع اللغات" ويعرف جيدًا كيف ينطق أسامى اللاعبين.

وتوفى المعلق الرياضى محمد على زيوار فى 8 أكتوبر 2005 عن عمر ناهز 83 عاما.