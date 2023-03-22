شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يبدأ تصحيح أخطاء لاعبى فاركو بعد وداع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت فى دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة وخسرها الفريق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق لعدم تكرارها فى مباراة الداخلية بالدورى.

ويستعد فاركو لمواجهة الداخلية المقرر لها الثالث من أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويدرس طارق العشرى مباريات الداخلية بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى المسابقة المحلية بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الإسماعيلى.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

واختار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لاعب وسط نادي فاركو محمود جهاد ضمن قائمة مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.