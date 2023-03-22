شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى سيتوج بطلا لأفريقيا لو تخطى عقبة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم النادى الأهلى الأسبق ونائب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن الأهلى سيحصد لقب دورى أبطال أفريقيا حال التأهل أمام الهلال السودانى فى الجولة السادسة التى يحتاج فيها الفوز.

وقال عماد متعب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بشكر الدولة والأجهزة الأمنية على مساندة الأهلى بعد الموافقة على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال السودانى".

وأضاف عماد متعب: "أتوقع حال صعود الأهلى تتويجه باللقب الحادى عشر فى تاريخه، أثق فى جمهور الاهلى كثيراً وفى حبه ومساندته للاعبين فى أرض الملعب دون الخروج عن النص".

وتابع عماد متعب: "مباراة الهلال صعبة لأنها أمام فريق كبير وتحتاج للثبات الانفعالى، ولابد أن يخوضها اللاعبون مستغلين خبراتهم للتحكم فى رتم المباراة بعيداً عن التوتر".

وأكمل "لازم الأهلى يسجل بدرى عشان هيكون ليه مفعول السحر فى إنهاء التوتر، وأنا مرتاح ومطمن وواثق أن الاهلى هيفوز بنتيجة كبيرة".

وتابع: "كهربا أو محمد شريف هما الأنسب لقيادة خط هجوم الأهلى أمام الهلال السودانى، كهربا الكورة بتحبه وعايزاه فلازم يكمل ويشارك عشان يسجل".

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة الهلال السودانى والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.