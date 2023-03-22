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الامارات | مودريتش على أعتاب النصر السعودي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش على أعتاب النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن النصر السعودي يسعى إلى حسم صفقة النجم الكرواتي لوكا مودريتش الأسبوع المقبل.

أوضحت الصحيفة أن النادي الذي تعاقد مع الأسطورة في يناير، يستعد لتقديم عرض رسمي إلى لاعب في نهاية مارس.

وذكرت أن النادي السعودي يسعى جاهداً لحسم الصفقة، خاصة أن "الملكي" لم يقدم عرضاً لتجديد عقد الدولي الكرواتي.

واختتمت "النصر يسعى إلى الجلوس مع وكيل أعمال مودريتش، وشرح تفاصيل العرض وإقناعه بأنهم الخيار الأفضل"، لافتة إلى أن النادي حصل على موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم للبدء في المفاوضات مع اللاعب البالغ 37 عاماً.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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