شكرا لقرائتكم خبر عن فوازير "هنومة وحنكورة" فى رمضان على راديو أون سبورت إف إم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الإعلامية نيرمين جمال لتقديم فوازير "هنومة وحنكورة" فى رمضان عبر إذاعة أون سبورت إف إم 93.7، فى الخامسة والنصف مساء من الأحد للخميس على مدار شهر رمضان المبارك.

وتسرد نيرمين جمال عبر فوازير "هنومة وحنكورة" مسيرة بعض أساطير الكرة المصرية بطريقة غامضة لإضفاء أجواء من التشويق والإثارة على الشخصية الكروية.

فوازير "هنومة وحنكورة" من تقديم نيرمين جمال وخالد عبد المنعم وأكمل توفيق، ورئيسة تحرير البرنامج لبنى عبد الله.