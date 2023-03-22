شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطبق اليوم نظام الفترتين فى التدريبات استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته، اليوم الأربعاء، على فترتين صباحية ومسائية، استعدادا لمواجهة سموحة فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وأعرب حمزة الجمل مدرب الإسماعيلى عن سعادته عقب تأهل فريقه إلى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، مساء الاثنين، على استاد الإسماعيلية.

وقال حمزة الجمل: "فخور بما قدمه اللاعبون من أداء أمام المحلة، لقد نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، لكن يجب أن ننسى تلك المباراة، ونضع كامل تركيزنا على مباريات الدورى الممتاز".

وأضاف: "لدينا مباراة مهمة للغاية فى الدورى أمام سموحة بعد فترة التوقف الدولى، وشعارنا فيها لا بديل عن الفوز، فالحالة التى عليها الفريق فى الوقت الحالى من تكاتف مجلس إدارة النادى والجماهير مع اللاعبين، تمنح الفريق دفعة قوية لتقديم مستوى يليق بالدراويش".

وتابع: "التغييرات فى مباراة المحلة حققت الهدف المطلوب، لقد نجحنا فى السيطرة على وسط الملعب من خلال الدفع باللاعب ياو أنور، وأيضا من أجل استغلال المساحات".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة المقرر لها 30 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 14 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.