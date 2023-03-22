شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بالاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومواجهة المصرى البورسعيدى بسبب ضغط المباريات وغياب اللاعبين الدوليين.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلى لدورى المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلى الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبى ونادى الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت الأول من أبريل على استاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.