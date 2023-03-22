شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير إصابة عمرو جمال فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو جمال مهاجم فاركو للأشعة، اليوم، لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الاتحاد السكندرى بكأس رابطة الأندية المحترفة.

تعرّض عمرو جمال للإصابة بالتواء فى كاحل القدم خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندرى، ولم يستطع استكمال المباراة.

وتحدد الأشعة مدة غياب عمرو جمال والبرنامج التأهيلى الذى سوف يخضع له خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة الداخلية المقرر لها الاثنين الثالث من أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الاسماعيلى.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.