شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه زامبيا فى مباراة مصيرية بتصفيات أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوري نظيره زامبيا في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وتضم قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا وتضم في حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة" ، خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد، إياد العسقلاني، وخط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف، الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره السوداني بهدف دون رد سجله مصطفى سعد ميسى في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضى، باستاد المقاولون العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا بتصفيات أفريقيا.

وتسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر الأولمبى وزامبيا خارج الأرض والتي كان مقررا لها يوم 27 مارس الجاري في "إرباك" حسابات البرازيلي ميكالي.

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى عن سبب اختيار 32 لاعبا في قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا المقرر لهما يومى 22 و26 مارس الجارى، وقال محمود حرب مدير المنتخب أن ميكالى حرص على توسيع قاعدة الاختيارات في القائمة تحسبا لأى ظروف ونظرا لغياب عدد كبير من لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر عن انطلاق المعسكر لارتباطهم بمباريات قارية من أنديتهم.

وأوضح حرب أن هناك اتجاه لتقليص القائمة بعد مباراة زامبيا الأولى بحيث يسافر لخوض المباراة الثانية 25 لاعبا فقط.

وجاء قرار تقديم المباراة لمدة 24 ساعة لتقام المواجهة الحاسمة يوم 26 مارس بدلا من 27 من الشهر نفسه لتربك الحسابات الفنية للمنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يترتب على هذا التغيير، قرارات جديدة تخص موعد السفر بعد خوض لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 22 مارس.

وكان استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.