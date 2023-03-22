شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة قبل موقعة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود كل لاعبيه المصابين قبل مباراته الحاسمة ضد الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مع عودة كل اللاعبين المصابين واستعادة اللاعبين الغير جاهزين فنيا.

واستعاد فريق الأهلي جهود عدد من اللاعبين قبل مباراة القطن الكاميروني الأخيرة مثل محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومن قبلهم عمرو السولية وأحمد عبد القادر، ويعود للفريق الأحمر أيضا برونو سافيو ولكن يبقى محمود متولي الذي لم يتحدد موقفه بشكل نهائي قبل موقعة الهلال السوداني المصيرية في مشواره بالبطولة الإفريقية.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز واستعادة كل اللاعبين قبل موقعة الهلال السوداني باعتبارها مباراة حاسمة وبمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفريق الأحمر القاري، لان الفوز فيها يعني الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن التعادل أو الخسارة يعني أن الأهلي سيودع البطولة الإفريقية.