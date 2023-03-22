شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الكروى الأول للزمالك تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية والتي يأمل فيها الفريق إلى مصالحة جماهيره الغاضبة .

كان الزمالك قد خسر أخر مبارياته أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند 4 نقاط وودع الفريق البطولة .

ويأمل مسئولو الزمالك إلى تعديل مسار الفريق سريعا من أجل العودة للإنتصارات سريعا والدخول فى زمرة الأندية المنافسة على الدورى من جديد .

من ناحية أخرى كشف خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، عن الاسماء المرشحة لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بشكل مؤقت في الفترة المقبلة، ولحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعدما استقر المجلس علي توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا ورحيله بالتراضي عن الفريق.

وأكد لطيف في تصريحاته لليوم السابع، إنه سيتم التعاقد مع مدرب من أبناء الزمالك لقيادة الفريق، بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التفاوض مع المدرب الأجنبي، مشيرًا إلي ان هناك مفاضلة حاليًا بين ثلاث مرشحين وهم خالد جلال وطارق مصطفي وأحمد حسام ميدو.

أشار لطيف الي ان مجلس الإدارة يدرس حاليًا جميع المرشحين لاختيار أفضلهم لتولي المهمة في الفترة المقبلة، مؤكدًا إنه سيتم تحديد المدرب المؤقت في الساعات المقبلة حتي يقود الفريق في مباراته أمام البنك الأهلي.