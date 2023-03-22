شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين أفشة والقندوسى للمشاركة مع الأهلى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بين محمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي للدفع بواحد منهم في مركز صناعة اللعب في مباراة فريقه أمام الهلال السوداني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، حيث لم يستقر على الخطة التى ينوى لعب هذه المواجهة الحاسمة حتى الآن.

وتحدد الحصص التدريبية التي سيخوضها الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني الخطة والتشكيل الذي سيلعب به كولر هذه المواجهة، في ظل ميله إلى اختيار التشكيل على اللاعبين الاكثر جاهزية في التدريبات الجماعية التي تسبق أي مباراة لفريقه.

على صعيد آخر، حرص الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة على التواصل مع نظيره فى المنتخب الوطنى الأول، للتنسيق بشأن بعض لاعبى الأهلى، الذين عانوا من إصابات مختلفة قبل انضمامهم للمنتخب الوطنى مؤخراً.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا سبعة لاعبين من الأهلى لمعسكر المنتخب الحالى، الذى يتخلله مباراتان أمام مالاوى يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

واللاعبون السبعة هم : محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.

وعانى أكثر من لاعب فى الأهلى من إصابات بسيطة في مباراة القطن الأخيرة بالكاميرون فى دورى الأبطال التى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة، حيث أكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن محمد الشناوي شعر بآلام في العضلة الأمامية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأن الفحص المبدئي مطمئن للغاية، خاصة أن الجهاز الطبى فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة .

وأشار طبيب الأهلى إلى أن كهربا تعرض لكدمة شديدة فى فروة الرأس بالشوط الأول، وأن الجهاز الطبى حرص على خضوعه لفحوصات سريعة، قبل أن يتأكد من قدرته على استكمال المباراة.

وتواصل طبيب الأهلى مع نظيره فى المنتخب لمتابعة موقف الشناوى وكهربا من تدريبات المنتخب الوطنى الحالية، وتأكد جاهزية الثنائى للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة للفراعنة.