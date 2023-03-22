الامارات | محمد بن راشد يشهد مزاد دبي "بريز اب" في مضمار ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، النسخة الثانية من مزاد دبي «بريز اب 2023»، والذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات جوفز العالمية، في حلبة العرض بمضمار ميدان التحفة المعمارية الأبرز والأحدث عالميا على صعيد مضامير سباقات الخيل، وأضخم مضمار لسباقات الخيول في العالم ، بسعة 80 ألف شخص، والذي سيستضيف السبت المقبل 25 مارس الجاري النسخة 27 لكأس دبي العالمي.

وشهد المزاد بجانب سموه، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم

وتضمن المزاد عرض عدد من الخيول في عمر عامين المعروضة من أيرلندا والمملكة المتحدة، والتي تنحدر من أقوى وأرقى السلالات. وقد شهد المزاد مشاركة كبيرة من الملاك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة ومن حول العالم، بعد التنافس الكبير الذي شهدته النسخة الأولى. واستبقت فعاليات المزاد، استعراض للخيول المعروضة في ركض سريع على مضمار التدريب في نادي دبي لسباق الخيل.

ويأتي تنظيم الحدث قبل أيام من انطلاقة النسخة 27 لكأس دبي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي يؤكد مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيسي على خارطة رياضات الخيل العالمية، وذلك بمشاركة صفوة جياد العالم في مضمار "ميدان" الشهير، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.