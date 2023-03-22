شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام زامبيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى على التشكيل الأقرب لخوض مباراة زامبيا اليوم في التصفيات الأفريقية.

ومن المحتمل أن يبدأ أولمبى الفراعنة بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع إياد العسقلانى وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف، وفي الوسط أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر وإبراهيم، وفي الهجوم مصطفى ميسي، وعبد الغنى محمد وأسامة فيصل.

وانضم لاعبو الأهلى والزمالك إلى معسكر المنتخب الأوليمبي، استعدادا لمباراتي زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب، كما انضم للمعسكر حسام عبد المجيد ومحمد طارق من الزمالك، ورأفت خليل ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا، والحارس حمزة علاء من الأهلى.

وأصيب أحمد عبد النبي بكسر فى مشطية اليد بعدما أجرى له الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي أشعة على اليد اليسري وتقرر استبعاده من المعسكر للإصابة.

وتضم قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا وتضم في حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة" ، خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد، إياد العسقلاني، وخط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف، الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.